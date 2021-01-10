Пенс допускает применение 25 поправки для устранения Трампа - CNN

Вице-президент США Майк Пенс не исключает применения 25-й поправки Конституции для отстранения от власти президент Трампа, если его поведение станет более нестабильным.

Об этом телеканалу CNN сообщил источник, близкий к Пенсу, сообщает "Европейская правда".

Собеседник подчеркнул, что в команде Пенса обеспокоены по поводу рисков, которые могут возникнуть при применении двадцать пятой поправки или даже процесса импичмента. В команде вице-президента опасаются, что Трамп может прибегнуть к опрометчивым действиям, подвергнув страну опасности.

Сейчас, отметил источник, Пенс и его советники надеются обеспечить плавный переход к следующей администрации и сделать все возможное, чтобы помочь команде избранного президента Джо Байдена в подготовке к борьбе с пандемией.

Однако, отметил источник, на этой неделе стало ясно, что вариант 25-й поправки необходимо оставить "на столе", учитывая действия Трампа.

Применение 25-й поправки потребовало бы, чтобы Пенс и большинство членов правительства проголосовали за отстранение Трампа с должности из-за его несостоятельности "выполнять полномочия и обязанности своей должности".

Еще в четверг источники, близкие к вице-президенту, заявили, что применение двадцать пятой поправки Пенсом является "крайне маловероятным".

В среду 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы препятствовать принятию победы Джо Байдена на выборах. В результате беспорядков погибли 5 человек, среди которых полицейский.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

Подробнее об изменениях, которые произошли после штурма парламента США сторонниками Трампа, читайте в статье: Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США.