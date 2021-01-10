Шторм "Филомена": в результате аномального снегопада в Испании умерли 4 человека

В результате снежного шторма "Филомена", который накрыл значительную часть Испании, умерли 4 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Два человека были найдены замерзшими насмерть, еще двое были смыты наводнением.

Шторм "Филомена" в пятницу вечером оставил сотни испанцев в ловушке на автострадах страны, а Мадрид стал эпицентром хаоса, вызванного непогодой.

Улицы Мадрида были усыпаны деревьями, которые сломались под тяжестью снега, и практически на всех улицах снежный покров превратился в лед.

Автомобили застряли на автостраде вблизи столицы, городской аэропорт "Барахас" был закрыт вместе с рядом дорог, а все поезда в Мадрид и из него отменены.

Снегопад в Мадриде называют худшим за последние полвека. Ожидается, что в ближайшие дни температура воздуха опустится в Мадриде до -10 градусов по Цельсию - редкое явление для испанской столицы.

20 провинций Испании все еще находятся в состоянии повышенной готовности из-за снегопадов.

Испанский премьер-министр Педро Санчес призвал людей оставаться дома и выполнять указания экстренных служб.