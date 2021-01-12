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Лукашенко наказав підготувати відповідь на "бандитські" санкції ЄС

Вівторок, 12 січня 2021, 11:45

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко анонсував санкції щодо країн Заходу і наказав підтримати підприємства, що потрапили в чорний список Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

"Пара-трійка підприємств наших потрапили під так звані бандитські санкції з боку Заходу. Юрій Вікторович (звертаючись до віцепрем'єра Юрія Назарова. – Ред.), ми повинні симетрично відповісти на це. Вони ввели проти наших підприємств санкції, ми повинні подивитися - які країни це зробили, і ми повинні відповідним чином відреагувати", - заявив Лукашенко.

На його думку, "якщо вони зробили кроки в неправильному напрямку і починають нас нахиляти", білоруська влада повинна симетрично відповісти.

"Не треба боятися, треба вже почати показувати їм зуби!" - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 17 грудня минулого року Євросоюз затвердив третій пакет санкцій відносно Білорусі. Під обмеження потрапили і низка білоруських підприємств.

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Білорусь санкції
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