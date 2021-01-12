В Австрії виявили новий COVID-кластер: британці на курсах гірськолижних інструкторів

Австрія виявила новий кластер з 17 випадків COVID-19, в основному британська група, що проходить курс підготовки лижних інструкторів, попри те, що країна заблокована і заборонила польоти з Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Альпійська провінція Тіроль, яка постраждала від найсильнішого спалаху коронавірусу в Австрії на гірськолижному курорті Ішгль, заявила, що кластер в місті Йохберг ймовірно належить до нового, більш заразного штаму, вперше виявленому у Британії у вересні, який поширився на десятки країн, включаючи Австрію.

Той факт, що такий навчальний курс був дозволений, незважаючи на обмеження, приголомшив багатьох австрійців.

"Це були люди різних національностей - в основному громадяни Великої Британії. Останній з них прибув у Тіроль 18 грудня. Вони подорожували по суші і повітрю", - йдеться в заяві уряду провінції Тіроль, який запропонував пройти безкоштовний тест на коронавірус всім 1500 жителям Йохбергу.

Нові обмеження набули чинності 19 грудня. Польоти з Британії були заборонені 22 грудня.

У більшості інфікованих з'явилися перші легкі симптоми 3 січня, і буде потрібен ще тиждень, щоб визначити, чи були вони інфіковані новим штамом, йдеться в заяві.

Гірськолижним курортам в Австрії дозволили відкритися в переддень Різдва, але готелі залишаються закритими для всіх, крім ділових поїздок, а це означає, що тільки люди, які живуть досить близько до курорту, можуть поїхати туди на день.