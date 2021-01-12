В Австрии обнаружили новый COVID-кластер: британцы на курсах горнолыжных инструкторов

Австрия обнаружила новый кластер из 17 случаев COVID-19, в основном это британская группа, проходящая курс подготовки лыжных инструкторов, несмотря на то, что страна заблокирована и запретила полеты из Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Альпийская провинция Тироль, которая пострадала от сильнейшей вспышки коронавируса в Австрии на горнолыжном курорте Ишгль, заявила, что кластер в городе Йохберг, вероятно, относится к новому, более заразному штамму, впервые обнаруженному в Великобритании в сентябре, который распространился на десятки стран, включая Австрию.

Тот факт, что такой учебный курс был разрешен, несмотря на ограничения, ошеломил многих австрийцев.

"Это были люди разных национальностей - в основном граждане Великобритании. Последний из них прибыл в Тироль 18 декабря. Они путешествовали по суше и воздуху", - говорится в заявлении правительства провинции Тироль, который предложил пройти бесплатный тест на коронавирус всем 1500 жителям Йохберга.

Новые ограничения вступили в силу 19 декабря. Полеты из Британии были запрещены 22 декабря.

У большинства инфицированных проявились первые легкие симптомы 3 января, и потребуется еще неделя, чтобы определить, были ли они инфицированы новым штаммом, говорится в заявлении.

Горнолыжным курортам в Австрии разрешили открыться в канун Рождества, но гостиницы остаются закрытыми для всех, кроме деловых поездок, а это значит, что только люди, которые живут достаточно близко к курорту, могут поехать туда на день.