Уряд Франції після критики про повільну вакцинацію звітуватиме про неї щоденно

Уряд Франції вирішив щоденно надавати цифри про кількість провакцинованих від коронавірусу після критики про те, що процес відбувається повільно, порівняно з іншими країнами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран заявив 12 січня, що міністерство щоденно публікуватиме детальну інформацію про прогрес вакцинації, надаючи дані щодо кожного регіону за кількістю провакцинованих та кількістю доступних доз.

Перші цифри були оприлюднені 11 січня. Згідно з ними, у Франції на той час вакцину отримали понад 138 тисяч осіб, з них понад 30 тисяч - у столичному регіоні.

На другому місці за кількістю провакцинованих - регіон Нова Аквітанія. Проте за кількістю провакцинованих відносно кількості населення регіонів, лідерами є Нова Аквітанія та Нормандія, де вакциновані вже більше 0,3%.

Міністр охорони здоров’я вважає, що уряду варто дотримуватися обраної політики та в першу чергу вакцинувати найвразливіші групи, навіть якщо це означатиме повільніший процес вакцинації в цілому.

До першочергових категорій у Франції віднесли мешканців будинків для літніх людей, а також медичний персонал віком від 50 років або з хронічними хворобами, що можуть становити додатковий ризик.

За словами міністра, вакцини планують зробити доступними також для людей, молодших 75 років, які мають хронічні хвороби. Загалом до кінця січня планують вакцинувати 1 млн осіб.

11 січня Франція отримала перші 50 тисяч доз вакцини Moderna.