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Правительство Франции после критики о медленной вакцинации решило отчитываться о ней ежедневно

Вторник, 12 января 2021, 18:57

Правительство Франции решило ежедневно предоставлять цифры о количестве провакцинированных от коронавируса после критики о том, что процесс происходит медленно по сравнению с другими странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Министр здравоохранения Оливье Веран заявил 12 января, что министерство будет ежедневно публиковать подробную информацию о прогрессе вакцинации, предоставляя данные по каждому региону по количеству провакцинированных и количеству доступных доз.

Первые цифры были обнародованы 11 января. Согласно им, во Франции в то время вакцину получили более 138 000 человек, из них более 30 000 - в столичном регионе.

На втором месте по количеству провакцинированных - регион Новая Аквитания. Однако по количеству провакцинированных относительно количества населения регионов, лидерами являются Новая Аквитания и Нормандия, где вакцинированы уже более 0,3%.

Министр здравоохранения считает, что правительству следует придерживаться выбранной политики и в первую очередь вакцинировать уязвимые группы, даже если это будет означать более медленный процесс вакцинации в целом.

К первоочередным категориям во Франции отнесли жителей домов престарелых, а также медицинский персонал в возрасте от 50 лет или с хроническими болезнями, которые могут представлять дополнительный риск.

По словам министра, вакцины планируют сделать доступными также для людей в возрасте до 75 лет, которые имеют хронические болезни. Всего до конца января планируется вакцинировать 1 млн человек.

11 января Франция получила первые 50 000 доз вакцины Moderna.

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