Європарламент не відновить роботу у Страсбурзі до березня

Європейський парламент відновить роботу в Страсбурзі не раніше березня у зв'язку із продовженням пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в проєкті рішення, яке буде прийнято в середу президентом ЄП Давідом Сассолі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Частково засідання в січні і лютому 2021 року відбудуться в Брюсселі. Парламенту небезпечно збиратися відповідно до його звичайних процедур", - йдеться в проєкті рішення.

Цей крок, ймовірно, викличе невдоволення Єлисейського палацу, який вимагає від Європарламенту повернутися до Страсбурга.

Президент Франції Еммануель Макрон неодноразово висловлював розчарування рішеннями Сассолі скасувати численні пленарні засідання через пандемію коронавірусу.

Але в проєкті рішення Сассолі відзначає, що "для захисту здоров'я членів Європарламенту та персоналу і сприяння обмеженню поширення коронавірусу подорожі повинні бути зведені до мінімуму".

Він додав, що "слід ввести режим дистанційної участі для сесій" та інших зустрічей.

Раніше повідомлялося, що Європарламент проведе у Страсбурзі пленарне засідання, яке заплановане з 18 по 21 січня.

Приміщення Європарламенту у Страсбурзі не використовувалося для заходів, включаючи пленарні сесії, із березня 2020 року через карантинні та санітарні обмеження.

Натомість згідно із договорами про ЄС, пленарні засідання Європарламенту повинні щомісячно проводитися у столиці французького Ельзасу.