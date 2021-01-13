Молдова продовжила надзвичайну ситуацію у зв'язку з епідемією до середини лютого

Молдова продовжила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я у зв’язку з епідемією коронавірусу до 15 лютого.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, таке рішення 13 січня ухвалила Нацкомісія з надзвичайних ситуацій в охороні здоров’я.

Попереднього разу надзвичайну ситуацію оголосили з 30 листопада до 15 січня.

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Згідно з рішенням, до 15 лютого продовжиться заборона на роботу нічних клубів та караоке. Ресторани й кафе зможуть працювати з 7 до 22 години, а вночі - лише на доставку. Це стосується і закладів, розташованих на заправках та в аеропортах.

Театри можуть працювати, за умови заповнення зали менш як на 50% та з вимогою залишати між глядачами по два вільних місця збоку та по одному - попереду і позаду. Водночас кінотеатрам працювати не дозволили. x

Бюджетні установи працюватимуть за скороченим графіком, а ті, хто може виконувати роботу з дому - дистанційно.

Збережеться заборона відвідувати парки розваг, зони відпочинку, дитячі і спортивні майданчики; збиратися групами більше трьох осіб у парках, лісах та на пляжах.

При цьому, не заборонені святкування у ресторанах, але компаніями до 50 осіб. Так само, дозволені публічні зібрання до 50 осіб, але їх не можна проводити біля публічних та навчальних установ або лікарень.

Також з 16 січня національним спортивним федераціям дозволили проводити змагання без глядачів, а школам - олімпіади.

Зберігається вимога про масковий режим і дистанцію у всіх громадських місцях.

Крім того, продовжили заборону на в’їзд іноземців з країн "червоної зони", а для громадян Молдови після прибуття з таких країн обов’язкова 14-денна самоізоляція. Водночас вимога про самоізоляцію вже не поширюється на осіб, які мають довідку про вакцинацію від коронавірусу.



