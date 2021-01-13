Молдова продолжила чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией до середины февраля

Молдова продолжила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса до 15 февраля.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, такое решение 13 января приняла Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

В прошлый раз чрезвычайную ситуацию объявили с 30 ноября по 15 января.

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Согласно решению, до 15 февраля продолжится запрет на работу ночных клубов и караоке. Рестораны и кафе смогут работать с 7 до 22 часов, а ночью - на доставку. Это касается и учреждений, расположенных на заправках и в аэропортах.

Театры могут работать, при условии заполнения зала менее чем на 50% и с требованием оставлять между зрителями по два свободных места сбоку и по одному - впереди и сзади. В то же время, кинотеатрам работать не разрешили.

Учреждения будут работать по сокращенному графику, а те, кто может выполнять работу из дома - дистанционно.

Сохранится запрет посещать парки развлечений, зоны отдыха, детские и спортивные площадки; собираться группами более трех человек в парках, лесах и на пляжах.

При этом не запрещены празднования в ресторанах, но компаниями до 50 человек. Также разрешены публичные собрания до 50 человек, но их нельзя проводить у публичных и учебных учреждений или больниц.

Также с 16 января национальным спортивным федерациям разрешили проводить соревнования без зрителей, а школам - олимпиады.

Сохраняется требование о масочном режиме и дистанции во всех общественных местах.

Кроме того, продлили запрет на въезд иностранцев из стран "красной зоны", а для граждан Молдовы по прибытии из таких стран обязательна 14-дневная самоизоляция. В то же время требование о самоизоляции уже не распространяется на лиц, имеющих справку о вакцинации от коронавируса.