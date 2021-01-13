Швеція і Фінляндія потерпають від снігопадів, тисячі будинків знеструмлені

Тисячі сімей на півночі Швеції та на південі Фінляндії залишилися без електрики в середу після сильного снігопаду, який накрив дві країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

За даними фінської телекомпанії YLE, на південному заході Фінляндії близько 4 тисяч домогосподарств залишилися без електрики. Влада заявила, що це число може зрости.

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У Швеції постачальник електроенергії Eon повідомив, що постраждали близько 3 тисяч будинків. Перебої в подачі електроенергії можуть тривати довше, ніж зазвичай, тому що відправляти ремонтних працівників може бути занадто ризиковано.

Шведська метеорологічна служба повідомила, що снігопад, який за останні 24 години вразив північну частину Швеції, все ще триває, але його сила знизилась.

У сусідній Фінляндії попередження про погані дорожні умови були випущені майже для всієї південної та західної частини країни.

Очікується, що в середу снігопади вщухнуть, але їм на зміну прийдуть сильні холоди. Найближчими днями температура впаде до -25 за Цельсієм на півдні і -40 за Цельсієм в арктичному регіоні.