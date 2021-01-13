Швеция и Финляндия страдают от снегопадов, тысячи домов обесточены

Тысячи семей на севере Швеции и юге Финляндии остались без электричества в среду после сильного снегопада, накрывшего две страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

По данным финской телекомпании YLE, на юго-западе Финляндии около 4 тысяч домохозяйств остались без электричества. Власти заявили, что это число может возрасти.

В Швеции поставщик электроэнергии Eon сообщил, что пострадали около 3 тысяч домов. Перебои в подаче электроэнергии могут длиться дольше, чем обычно, потому что отправлять ремонтных работников может быть слишком рискованно.

Шведская метеорологическая служба сообщила, что снегопад, который за последние 24 часа поразил северную часть Швеции, все еще продолжается, но его сила снизилась.

В соседней Финляндии предупреждения о плохих дорожных условиях были выпущены почти для всей южной и западной части страны.

Ожидается, что в среду снегопады утихнут, но им на смену придут сильные холода. В ближайшие дни температура упадет до -25 по Цельсию на юге и -40 по Цельсию в арктическом регионе.