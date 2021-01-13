Швейцарія додатково посилила локдаун та продовжила його до кінця зими

Швейцарія додатково посилила карантинні обмеження для боротьби з коронавірусом та продовжила їхню дію до кінця зими, замість 22 січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє швейцарський The Local та Swiss Info.

Спершу очікувалося, що 13 січня уряд лише продовжить діючі обмеження - розмови про це почалися ще минулого тижня, але рішення виявилося жорсткішим.

На додачу до закриття барів та ресторанів, з 18 січня зобов’язали закритися магазини, що торгують "другорядними" товарами, та встановили вимогу про дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо.

Приватні зібрання дозволені за участі до 5 осіб, включно з дітьми. Кіоски та заправки можуть працювати до 7 години вечора, та зовсім не працювати у неділю.

Рішення про закриття шкіл залишили на розсуд кантонів.

Головною причиною для жорстких кроків називають ризик поширення нового, більш заразного "британського" штаму.

"Кількість заражень - на дуже високому рівні, і ризик подальшого зростання дуже великий, з огляду на новий, більш заразний штам вірусу", - йдеться у повідомленні уряду.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в країні виявили вже 127 випадків "британського" штаму, та що з високою ймовірністю він вже поширюється всередині країни.

Також уряд повідомив, що постраждалий від карантинних обмежень бізнес отримає додаткову підтримку. Найбільш постраждалими вважатимуть компанії, яким довелося припинити роботу більш ніж на 40 днів, починаючи з 1 листопада.

Нагадаємо, з 23 грудня у Швейцарії почалася вакцинація від коронавірусу вакциною Pfizer-BioNTech. Напередодні дозвіл на використання отримала вакцина Moderna.