Швейцария дополнительно усилила локдаун и продолжила его до конца зимы

Швейцария дополнительно усилила карантин для борьбы с коронавирусом и продолжила его действие до конца зимы, вместо 22 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает швейцарский The Local и Swiss Info.

Сначала ожидалось, что 13 января правительство только продолжит действующие ограничения - разговоры об этом начались еще на прошлой неделе, но решение оказалось жестким.

В дополнение к закрытию баров и ресторанов, с 18 января обязали закрыться магазины, торгующие "второстепенными" товарами, и установили требование о дистанционной работе во всех случаях, когда это возможно.

Частные собрания разрешены с участием до пяти человек, включая детей. Киоски и заправки могут работать до 7 часов вечера и совсем не работать в воскресенье.

Решение о закрытии школ оставили на усмотрение кантонов.

Главной причиной для жестких шагов называют распространение нового, более заразного "британского" штамма.

"Количество заражений - на очень высоком уровне, и риск дальнейшего роста очень велик, учитывая новый, более заразный штамм вируса", - говорится в сообщении правительства.

В Министерстве здравоохранения заявили, что в стране обнаружили уже 127 случаев "британского" штамма и что с высокой вероятностью он уже распространяется внутри страны.

Напомним, с 23 декабря в Швейцарии началась вакцинация от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech. Накануне разрешение на использование получила вакцина Moderna.