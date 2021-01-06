Швейцарія планує продовжити жорсткий локдаун до кінця зими

Федеральний уряд Швейцарії планує продовжити жорсткий локдаун до кінця лютого.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NZZ.

6 січня у федеральному уряді зазначили, що через тривожну епідемічну ситуацію жорсткий карантин із закриттям ресторанів, культурних, спортивних і розважальних закладів, може бути продовжений ще на 5 тижнів - до кінця лютого.

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Фінальне рішення з цього приводу буде оголошено 13 січня, після консультацій з владою кантонів.

Того ж дня мають повідомити, на яку компенсацію може розраховувати бізнес, змушений припинити діяльність у зв’язку з карантином.

Також з 9 січня перестануть діяти винятки з жорсткого локдауну для тих кантонів, де епідемічна ситуація краща - у них ресторани та інші заклади також повинні будуть закритися. Водночас, рішення щодо закриття шкіл залишають на розсуд місцевої влади.

До кінця січня Швейцарія планує закінчити вакцинацію мешканців будинків для літніх людей, а осіб старших 70 років - до кінця лютого.

Нагадаємо, Швейцарія раніше оголосила про запровадження локдауну з 22 грудня до 22 січня.

За останні 24 години у Швейцарії та князівстві Ліхтенштейн виявили 4 808 нових заражень, 65 хворих померли. Серед усіх зроблених тестів, позитивні складають 16,4%.

Населення країни - близько 8,6 мільйона осіб.