Санду отклонила предложение Усатого назначить его премьером и объяснила, почему

Президент Молдовы Майя Санду отклонила предложение Ренато Усатого, лидера "Нашей партии", выдвинуть его на должность премьер-министра, объяснив, что это отсрочит досрочные парламентские выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

Накануне, 12 января, Ренато Усатый, который был третьим по популярности кандидатом на президентских выборах - после Санду и Додона - заявил, что хочет встретиться с Майей Санду и предложить свою кандидатуру на пост премьера. По его мнению, депутаты не поддержали бы его кандидатуру, и это, по его словам, должно было запустить механизм досрочных парламентских выборов.

В тот же день об аналогичном намерении заявил лидер Партии коммунистов, экс-президент Молдовы Владимир Воронин.

"Молдове нужно серьезное правительство со здоровой поддержкой в ​​парламенте - чтобы оно могло решать проблемы граждан. Самая большая проблема - это отсутствие здоровой поддержки большинства в парламенте. Любое назначение премьер-министра отсрочит парламентские выборы. Надеюсь, те, кто выдвигал предложения (о выдвижении на пост премьера) также не хотят их отсрочки", - отреагировала на предложение Майя Санду.

Она добавила, что считает кратчайшим путем к досрочным выборам самороспуск парламента.

"Подождем, что скажет Конституционный суд о самороспуске парламента - потому что сейчас это кратчайший путь к досрочным выборам. Если Суд выскажется иначе, мы сделаем следующий шаг", - отметила президент.

После отставки премьера Иона Кику - с целью роспуска парламента - действующий состав правительства временно продолжает исполнять обязанности. Временным исполняющим обязанности премьера Майя Санду назначила министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя.

Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента по любой причине в течение трех месяцев, либо неспособность парламента утвердить новое правительство.

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