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В Італії у розпал епідемії розкололась парламентська коаліція 

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В Італії у розпал епідемії розкололась парламентська коаліція 

Середа, 13 січня 2021, 20:01

Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, який очолює невелику партію Italia Viva, заявив про відставку двох своїх міністрів з уряду,  фактично залишивши правлячу коаліцію без більшості в парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Його рішення, оголошене на пресконференції у середу ввечері, занурює Італію в політичний хаос у той час, як країна з усіх сил намагається стримати епідемію COVID-19.

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Ренці давно погрожував піти з уряду. Він був не погоджувався із планами прем'єр-міністра Джузеппе Конте щодо того, як витратити мільярди євро, обіцяні Європейським Союзом, на відновлення економіки.

Підтримка Italia Viva у парламенті має вирішальне значення для виживання коаліції, яку очолює "Рух 5 зірок" та  лівоцентристська Демократична партія.

Раніше цього дня прем‘єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що сподівається, що Ренці не відкличе своїх міністрів з уряду, попереджаючи, що країна не зможе зрозуміти, чому уряд розвалився на тлі триваючої кризи в галузі охорони здоров’я.

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