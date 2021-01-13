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Туреччина схвалила використання вакцини з Китаю, яку купує Україна 

Середа, 13 січня 2021, 20:46

Агентство щодо ліків і медичного обладнання при Міністерстві охорони здоров'я Туреччини схвалило екстрене використання китайської вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.

"В результаті наукових оцінок і всіх інспекцій Агентство схвалило екстрене використання зазначеної вакцини", - йдеться в повідомленні відомства.

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У відомстві зазначили, що термінове користування CoronaVac було схвалено, щоб населення могло отримати доступ до цього препарату якомога швидше.

В агентстві додали, що зразки вакцини тестувалися в лабораторіях країни протягом 14 днів.

Вакцинація медпрацівників в Туреччині розпочнеться 14 січня. Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа вже зробив щеплення китайською вакциною в прямому ефірі.

30 грудня Україна уклала договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19

Водночас, 13 січня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%. В іншому випадку Україні повинні повернути кошти. 

За даними висновки спеціалістів бразильського Інституту Бутантата, загальний рівень ефективності вакцини Sinovac Biotech нижче 60%, але вище 50%.

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