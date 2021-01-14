Шотландські націоналісти можуть здобути рекордну більшість у місцевому парламенті

Шотландські націоналісти з партії SNP можуть здобути рекордну більшість на виборах до парламенту Шотландії, який зробить нову спробу отримати незалежність.

Про це свідчать результати опитування Savanta ComRes, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нікола Стерджен, перший міністр Шотландії та глава незалежної Шотландської національної партії, претендуватиме на мандат на черговий референдум про незалежність, якщо її партія ефективно виступить на виборах, призначених на 6 травня.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, який має дати згоду на новий референдум, заявив, що немає необхідності в новому голосуванні після відхилення незалежності шотландськими виборцями в 2014 році.

Очікується, що SNP отримає 71 із 129 місць у шотландському парламенті, що на вісім місць більше, ніж на останніх виборах у 2016 році.

Єдиний інший раз, коли SNP отримала більшість голосів, був в 2011 році, коли вона отримала 69 місць під керівництвом Алекса Салмонда.

Консервативна партія Джонсона може втратити 14 місць у шотландському парламенті, а опозиційна Лейбористська партія може втратити три, як показало опитування. Таким чином консерваторам залишиться 17 місць, а Лейбористській партії - 21 місце.

На референдумі в 2014 році шотландці проголосували проти незалежності 55-45%, проте Brexit та британський уряд і його реакція на кризуCOVID-19, посилили підтримку SNP.

Опитування Savanta ComRes показало також, що 57% людей проголосували б за незалежність Шотландії на новому референдумі.