Угорщина перша в ЄС купить вакцину китайської Sinopharm
Уряд Угорщини заявив у четвер про досягнення угоди з китайською компанією Sinopharm про закупівлю вакцини проти коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Угорщина стане першою країною ЄС, яка використовуватиме китайську вакцину, якщо її схвалить угорська влада.
Націоналістичний уряд Угорщини різко розкритикував ЄС за надто повільні закупівлі та постачання вакцин, що тепер, за його словами, створило загрозу для відновлення економіки.
Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив в своєму повідомленні на Facebook в четвер, що через "скандально" повільні закупівлі вакцин Європейською комісією швидке розповсюдження вакцин неможливе на початку року.
"Якщо ми подивимося за межі ЄС, то побачимо, що в США, Великій Британії та Ізраїлі людей вакцинують з величезною швидкістю", - сказав Сійярто.
У четвер уряд також ухвалив постанову, що дозволяє починати закупівлі поза централізованою схемою ЄС.
Речник Сійярто повідомив Reuters, що процес затвердження вакцини, розробленої філією Sinopharm в Пекіні, Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd (BIBP), вже триває.
Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що перша партія китайської вакцини може включати до мільйона доз.