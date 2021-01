Венгрия первая в ЕС купит вакцину китайской Sinopharm

Правительство Венгрии заявило в четверг о достижении соглашения с китайской компанией Sinopharm о закупке вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Венгрия станет первой страной ЕС, которая будет использовать китайскую вакцину, если ее одобрят венгерские власти.

Националистическое правительство Венгрии резко раскритиковало ЕС за слишком медленные закупки и поставки вакцин, что теперь, по его словам, создало угрозу для восстановления экономики.

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил в своем сообщении на Facebook в четверг, что из-за "скандально" медленных закупок вакцин Европейской комиссией быстрое распространение вакцин невозможно в начале года.

"Если мы посмотрим за пределы ЕС, то увидим, что в США, Великобритании и Израиле людей вакцинируют с огромной скоростью", - сказал Сийярто.

В четверг правительство также приняло постановление, разрешающее начинать закупки вне централизованной схемы ЕС.

Представитель Сийярто сообщил Reuters, что процесс утверждения вакцины, разработанной филиалом Sinopharm в Пекине, Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd (BIBP), уже идет.

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что первая партия китайской вакцины может включать до миллиона доз.