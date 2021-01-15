У Німеччині кількість заражень коронавірусом перевищила 2 мільйони

У Німеччині з початку пандемії коронавірусом заразилися вже понад 2 мільйони людей.

Такими є оновлені дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За останню добу було зафіксовано 22 368 нових інфекцій. Це збільшило кількість випадків, про які стало відомо з початку пандемії, до 2 000958.Слід зазначити, що фактична загальна кількість, ймовірно, є значно вищою, оскільки багато інфекцій не розпізнаються.

Крім того, протягом останніх 24 годин було зафіксовано 1113 нових смертей. Попередній максимум у 1244 нових смертей був досягнутий у четвер.

Якщо говорити про нові випадки, зареєстровані протягом 24 годин, то найвище значення було зареєстровано 18 грудня - 33777 - але ця цифра включала 3500 випадків, про які стало відомо з запізненням.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче стандартизувати існуючі обмежувальні заходи по всій країні, а в деяких випадках навіть посилити їх.

Канцелярія розглядає можливість припинення роботи місцевого та міжміського громадського транспорту - автобусів, поїздів, регіональних поїздів.