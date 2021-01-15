В Германии число заражений коронавирусом превысило 2 миллиона

В Германии с начала пандемии коронавирусом заразились уже более 2 миллионов человек.

Таковы обновленные данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

За последние сутки было зафиксировано 22 368 новых инфекций. Это увеличило количество случаев, о которых стало известно с начала пандемии, до 2 000 958.Слид отметить, что фактическая общее количество, вероятно, значительно выше, поскольку многие инфекций не распознаются.

Кроме того, в течение последних 24 часов было зафиксировано 1113 новых смертей. Предыдущий максимум в 1244 новых смертей был достигнут в четверг.

Если говорить о новых случаях, зарегистрированные в течение 24 часов, то высокое значение было зарегистрировано 18 декабря - 33777 - но эта цифра включала 3500 случаев, о которых стало известно из опозданием.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель хочет стандартизировать существующие ограничительные мероприятия по всей стране, а в некоторых случаях даже усилить их.

Канцелярия рассматривает возможность прекращения работы местного и междугородного общественного транспорта - автобусов, поездов, региональных поездов.