Меркель розглядає "мегалокдаун" із зупинкою транспорту по всій Німеччині - Bild

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче стандартизувати існуючі обмежувальні заходи по всій країні, а в деяких випадках навіть посилити їх.

Про це від своїх джерел стало відомо німецькому таблоїду Bild, пише "Європейська правда".

Очікується, що таке рішення може бути ухвалене на конференції прем’єр-міністрів федеральних земель наступного тижня. Як пояснюється, країну майже повністю "закриють" через поширення "британського" штаму коронавірусу.

Згідно з повідомленням, канцелярія розглядає можливість припинення роботи місцевого та міжміського громадського транспорту - автобусів, поїздів, регіональних поїздів. По всій країні повинна діяти фактична комендантська година. Обговорюється обов’язкова вимога роботи з дому.

Наразі рішення ще не ухвалене. За даними джерел, новий "мегалокдаун" мав би тривати до кінця лютого.

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За інформацією газети, Міністерство транспорту наразі вивчає, які наслідки може мати це рішення для логістики та мобільності в країні.

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив у четвер, що поточні обмеження імплементуються не так послідовно, як під час першої хвилі епідемії. Він закликав ще більше людей працювати з дому і посилити чинні обмеження.

Німеччина ввела частковий карантин в листопаді, в результаті чого магазини і школи залишалися відкритими, але посилила його в середині грудня, закривши другорядні магазини. Діти не поверталися в класи з різдвяних канікул.

14 січня Німеччина зареєстрували понад 1200 смертей від коронавірусу, що стало новим найвищим показником з початку епідемії.