Австрія затвердила обов'язкове тестування на коронавірус для входу на події

Парламент Австрії затвердив повноваження уряду зробити негативний результат тесту на коронавірус обов'язковим при відвідуванні культурних і спортивних заходів, а також при перебуванні в лікарнях і готелях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Ця схема, відома як "вхідні тести", виникла як альтернатива схемі масового тестування в країні, яка вимагала б від усіх, хто хоче вийти з ізоляції, отримати негативний результат.

Така вимога буде видана міністром охорони здоров'я Рудольфом Аншобером після скасування поточного карантину в Австрії, який повинен закінчитися 24 січня.

Закон також залишає відкритою можливість того, що негативний результат тесту може знадобитися для входу в ресторани і кафе.

Ця норма була однією з причин, з якої уряд відмовився від подібного плану на початку цього місяця. Торгова палата Австрії скаржилася, що таке правило може бути неможливо для підприємств - особливо невеликих.

Аншобер сказав, що рішення про те, в яких саме галузях потрібен буде негативний тест, буде залежати від ходу пандемії.

В Австрії було виявлено кілька кластерів нового, більш заразного штаму коронавірусу B117, і поточний карантин не знизив показники зараження так сильно, як сподівався уряд, що призвело до припущень, що карантин буде продовжено.

Нагадаємо, Австрія з 15 січня вимагатиме в українців, які мають право в’їзду, заповнення спеціальної анкети онлайн.