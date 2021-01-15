Австрия утвердила обязательное тестирование на коронавирус для входа на мероприятия

Парламент Австрии утвердил полномочия правительства сделать отрицательный результат теста на коронавирус обязательным при посещении культурных и спортивных мероприятий, а также при нахождении в больницах и отелях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Эта схема, известная как "входные тесты", возникла как альтернатива схеме массового тестирования в стране, которая потребовала бы от всех, желающих выйти из изоляции, получить отрицательный результат.

Такое требование будет издано министром здравоохранения Рудольфом Аншобером после отмены текущего карантина в Австрии, который должен закончиться 24 января.

Закон также оставляет открытой возможность того, что отрицательный результат теста может потребоваться для входа в рестораны и кафе.

Эта норма была одной из причин, по которой правительство отказалось от подобного плана в начале этого месяца. Торговая палата Австрии жаловалась, что такое правило может быть невозможно для предприятий - особенно небольших.

Аншобер сказал, что решение о том, в каких именно секторах потребуется отрицательный тест, будет зависеть от хода пандемии.

В Австрии было обнаружено несколько предполагаемых кластеров нового, более заразного варианта коронавируса B117, и текущий карантин не снизил показатели заражения так сильно, как надеялось правительство, что привело к предположениям, что карантин будет продлен.