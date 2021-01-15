У Бельгії дві третини мешканців готові вакцинуватися від коронавірусу - опитування

Запуск кампанії вакцинації в Бельгії, схоже, позитивно вплинув на бажання бельгійців зробити щеплення і кількість бажаючих продовжує зростати.

Про це свідчать результати так званого барометра мотивації, проведеного кількома бельгійськими університетами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

В середині грудня 56% населення вказали, що хотіли б пройти вакцинацію, і ця цифра зросла до 77% на початку січня. У великому опитуванні взяли участь 15 719 учасників.

Кількість людей, що вказують, що вони хочуть спонукати інших до цього, також збільшилася з 57% до 62%.

Щоб кампанія вакцинації була успішною, близько 70% населення мають бути вакциновані проти коронавірусу, щоб успішно стримати епідемію. Згідно барометру UGent, сьогодні волі населення здається достатньо для досягнення цієї мети, але кампанія вакцинації, ймовірно, триватиме до кінця року.

Автори барометра вважають, що опитані більш схильні до вакцинації, ефективність якої доведена. Є й інші очевидні чинники, які також впливають на готовність до вакцинації, наприклад відомі побічні ефекти (наприклад, локальні болі в м'язах) і їх тривалість.

Вони додали, що якщо в майбутньому буде доведено, що люди більше не заразні після вакцинації, це також буде мати позитивний ефект.