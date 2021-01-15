В Бельгии две трети жителей готовы вакцинироваться от коронавируса - опрос

Запуск кампании вакцинации в Бельгии, похоже, положительно повлиял на желание бельгийцев сделать прививку и количество желающих продолжает расти.

Об этом свидетельствуют результаты так называемого барометра мотивации, проведенного несколькими бельгийскими университетами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

В середине декабря 56% населения указали, что хотели бы пройти вакцинацию, и эта цифра выросла до 77% в начале января. В обширном опросе приняли участие 15 719 участников.

Количество людей, указывающих, что они хотят побудить других к этому, также увеличилось с 57% до 62%.

Чтобы кампания вакцинации была успешной, около 70% населения должны быть вакцинированы против коронавируса, чтобы успешно сдержать эпидемию. Согласно барометру UGent, сегодня воли населения кажется достаточным для достижения этой цели, но кампания вакцинации, вероятно, продлится до конца года.

Авторы барометра считают, что опрошенные более склонны к вакцинации, эффективность которой доказана. Есть и другие очевидные факторы, которые также влияют на готовность к вакцинации, например известные побочные эффекты (например, локальные боли в мышцах) и их продолжительность.

Они добавили, что если в будущем будет доказано, что люди больше не заразны после вакцинации, это также будет иметь положительный эффект.