100 євро штрафу за бургери: трьох ірландців покарали за поїздку з порушенням карантину

Троє ірландців отримали по 100 євро штрафу кожен за поїздку з порушенням карантинних обмежень, у яку вони вирушили нібито для того, щоб купити бургери.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Випадок стався цього у Республіці Ірландія. Троє товаришів вирушили у 80-кілометрову подорож із графства Міт до столиці Дубліна.

За чинними коронавірусними обмеженнями - які в Ірландії одні з найсуворіших у Європі - від дому можна від’їздити не більше ніж на 5 кілометрів, ходити в гості зовсім заборонено, а всі "другорядні" магазини закриті.

Мандрівників зупинила поліція і отримала від них пояснення, що вони їдуть забрати замовлені бургери. Усім трьом на місці виписали штрафи у розмірі 100 євро за порушення обмежень на поїздки.

Загалом минулого тижня поліція виписала 37 штрафів за порушення заборони на поїздки.

Як пише ВВС, історія набула розголосу у місцевих ЗМІ, про неї з гумором писали як "втечу за бургерами" та заголовками на кшталт "Чи бажаєте разом з цим (бургером) вірус, сер?"

Інцидент прокоментувала навіть міністр юстиції Хелен МакЕнті, зазначивши, що трохи порушити 5-кілометрове обмеження можна, якщо це поїздка за продуктами або замовленою їжею, але це має бути відносно поруч з домівкою та "у межах розумного", пише The Irish Times.

"Ми живемо у країні, де у багатьох людей немає продуктового магазина у радіусі 5 кілометрів. Правила чіткі: ви повинні дотримуватися обмеження про 5 км для занять спортом. Але якщо йдеться про покупку їжі чи інших дрібниць у магазині, чи замовлення з ресторану - це можна, але якщо це необхідно. У графстві Міт повно місць, де можна купити бургери, а люди поїхали за ними за 80 км в інше графство", - пояснила вона в інтерв’ю на радіо.

Останні 2 тижні в Ірландії стрімко зростає щоденна кількість заражень. За словами професора Філіпа Нолана, керівника аналітичної дорадчої групи щодо реагування на епідемію, за ці 2 тижні в країні зафіксували 44% з усіх випадків зараження, зареєстрованих з початку епідемії.

За кількістю заражень на душу населення Ірландія вже серед перших у світі.

14 січня в країні, населення якої складає 4,9 млн осіб, зареєстрували 3955 нових заражень, причому з них 54% - серед населення віком до 45 років.