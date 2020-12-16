Шотландця, який на гідроциклі перетнув Ірландське море задля зустрічі з дівчиною, покарали ув’язненням

Шотландця, який на гідроциклі перетнув Ірландське море задля зустрічі зі своєю дівчиною, покарали чотирма тижнями ув’язнення за порушення карантинних правил острова Мен, що розташований між Британією та Ірландією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

28-річний Дейл Маклоулен, минулої п’ятниці вирушив на гідроциклі з узбережжя неподалік від міста Вітхорн до міста Ремсі на острові Мен. 40 км до острова були його першою поїздкою на гідроскутері.

У зв’язку з епідемією коронавірусу, нерезиденти острова можуть потрапити туди за спеціальним дозволом та з обов’язковою самоізоляцією. У вересні Маклоулен працював на острові 4 тижні і тоді ж познайомився зі своєю дівчиною. Проте надалі дозвіл на роботу йому не продовжили, тому через кілька місяців він наважився на ризиковану поїздку.

Від узбережжя молодий чоловік пішки дістався до Дугласа, де проживає його дівчина. Наступного дня, гуляючи з нею у місті, він назвав її адресу як свою власну. Проте вже у неділю після перевірки документів обман з'ясували і його затримали.

Він визнав, що незаконно потрапив на острів і був засуджений до 4 тижнів ув’язнення.

Захищаючи Маклоулена у суді, адвокат просив м’якшого рішення, посилаючись на те, що у нього просто не залишилося можливості побачити близьку людину.

Проте суд постановив, що Маклоулен "відомо й умисно" спробував обійти обмеження на в’їзд, потенційно наражаючи здоров’я мешканців острова під небезпеку, і покарав його 4 тижнями позбавлення волі.