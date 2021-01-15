100 евро штрафа за бургеры: трех ирландцев наказали за поездку с нарушением карантина

Трое ирландцев получили по 100 евро штрафа каждый за поездку с нарушением карантина, в которую они отправились якобы для того, чтобы купить бургеры.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Случай произошел в Республике Ирландия. Три товарища отправились в 80-километровое путешествие из графства Мит в столицу Дублин.

По действующим коронавирусным ограничениям - которые в Ирландии одни из самых строгих в Европе - от дома можно уезжать не более чем на 5 километров, ходить в гости вовсе запрещено, а все второстепенные магазины закрыты.

Путешественников остановила полиция и получила от них объяснения, что они едут забрать заказанные бургеры. Всем трем на месте выписали штрафы в размере 100 евро за нарушение ограничений на поездки.

Всего на прошлой неделе полиция выписала 37 штрафов за нарушение запрета на поездки.

Как пишет ВВС, история получила огласку в местных СМИ, о ней с юмором писали как о "бегстве за бургерами" и с заголовками вроде "Желаете вместе с этим (бургером) вирус, сэр?"

Инцидент прокомментировала даже министр юстиции Хелен МакЭнти, отметив, что немного нарушить 5-километровое ограничение можно, если это поездка за продуктами или заказной едой, но это должно быть относительно рядом с домом и "в пределах разумного", пишет The Irish Times.

"Мы живем в стране, где у многих людей нет продуктового магазина в радиусе 5 километров. Правила четкие: вы должны соблюдать ограничения о 5 км для занятий спортом. Но если речь идет о покупке еды или других мелочей в магазине, или заказе из ресторана - это можно, но если это необходимо. В графстве Мит полно мест, где можно купить бургеры, а люди поехали за ними за 80 км в другое графство", - пояснила она в интервью на радио.

Последние две недели в Ирландии стремительно растет ежедневное количество заражений. По словам профессора Филиппа Нолана, руководителя аналитической консультационной группы по реагированию на эпидемию, за эти две недели в стране зафиксировали 44% из всех случаев заражения, зарегистрированных с начала эпидемии.

По количеству заражений на душу населения Ирландия уже среди первых в мире.

14 января в стране, население которой составляет 4,9 млн человек, зарегистрировали 3955 новых заражений, причем из них 54% - среди населения в возрасте до 45 лет.