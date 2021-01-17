У Придністров'ї заборонили купатися на Водохреще через коронавірус

Влада невизнаного Придністров'я заборонила жителям регіону відзначати Хрещення купанням в річці Дністер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новини Придністров'я".

Придністровський лідер Вадим Красносельський заявив, що масові купання в умовах пандемії "небезпечні з санітарно-епідеміологічної точки зору, тому що передбачають велике скупчення громадян, які дотримуються цієї православної традиції".

Також повідомляється, що купелі в містах облаштовувати не будуть, а МВС доручено організувати патрулювання територій поблизу ділянок річки.

У дворах храмів роздаватимуть освячену воду, яку можна буде використовувати вдома.

При цьому святкові служби в церквах не скасували, хоча зберігаються обмеження не кількість прихожан в храмах.