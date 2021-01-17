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В Приднестровье запретили купаться на Крещение из-за коронавируса

Воскресенье, 17 января 2021, 13:02

Власти Приднестровья запретили жителям региона отмечать Крещение купанием в реке Днестр.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости Приднестровья".

Приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил, что массовые купания в условиях пандемии "небезопасны с санитарно-эпидемиологической точки зрения, так как предполагает большое скопление граждан, соблюдающих эту православную традицию".

Также сообщается, что купели в городах обустраивать не будут, в МВД поручено организовать патрулирование территорий вблизи участков реки.

Во дворах храмов будут раздавать освященную воду, которую можно будет использовать для крещенских омовений дома.

При этом праздничные службы в церквях не отменили, хотя сохраняются ограничения не количество прихожан в храмах.

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Приднестровье
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