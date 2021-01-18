Лідери мусульман Франції прийняли "хартію республіканських цінностей" на вимогу Макрона

Французькі мусульманські лідери схвалили "хартію республіканських цінностей", запропоновану президентом Франції Еммануелем Макроном, в якій відкидають радикалізм і приймають рівність між статями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Французька рада мусульманської віри (CFCM) за останні шість тижнів сформувала текст, в якому міститься відмова від фундаменталістських доктрин і прийняття світських цінностей.

"Хартія республіканських цінностей" займає центральне місце в кампанії Макрона проти культури, яку він описує як сепаратизм та іноземне втручання, вороже французькому суспільству. Нова система ліцензування імамів вимагатиме від усіх проповідників підписання цієї хартії.

Згідно з пресрелізом CFCM, у цій хартії, зміст якої поки не оприлюднювався, зокрема, зазначено, що "принцип рівності перед законом зобов'язує будь-якого громадянина, включаючи мусульманина Франції, реєструвати свій досвід у рамках законів Республіки, що гарантує єдність і згуртованість нашої країни".

Цей текст на 7-8 сторінках також підтверджує "принцип рівної людської гідності, з якого випливає рівність жінок і чоловіків, свобода совісті та віросповідання, прихильність до розуму та свобода волі, відмова від усіх форм дискримінації та ненависті до інших".

Макрон посилив свій тиск на представників мусульман після вбивства Самуеля Паті в середині жовтня минулого року та нападу на священника в базиліці Ніцци через два тижні.

Він також оголосив про широкомасштабний законопроєкт, спрямований на запобігання радикалізації. Він включає такі заходи, як обмеження на домашнє навчання і більш суворі покарання для тих, хто залякує чиновників з релігійних мотивів.

Відповідно до закону кожній дитині буде присвоєно ідентифікаційний номер, який буде використовуватися для забезпечення відвідування школи. Батькам, які порушили закон, загрожує до шести місяців тюремного ув'язнення і великі штрафи.

Законопроєкт також оголошує злочином розголошення особистої інформації людини таким чином, щоб її могли виявити люди, які хочуть заподіяти їй шкоду. Законопроєкт буде обговорюватися в кабінеті міністрів 9 грудня.

У Франції державний секуляризм займає центральне місце в національній ідентичності країни. Свобода вираження поглядів в школах та інших громадських місцях є його частиною, і обмеження її для захисту почуттів певної релігії розглядається як підрив національної єдності.

У Франції найбільше мусульманське населення серед країн Західної Європи.