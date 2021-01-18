Лидеры мусульман Франции приняли "хартию республиканских ценностей" по требованию Макрона

Французские мусульманские лидеры одобрили "хартию республиканских ценностей", предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном, в которой отвергают радикализм и принимают равенство полов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Французский совет мусульманской веры (CFCM) за последние шесть недель сформировал текст, в котором содержатся отказ от фундаменталистских доктрин и принятие светских ценностей.

"Хартия республиканских ценностей" занимает центральное место в кампании Макрона против культуры, которую он описывает как сепаратизм и иностранное вмешательство, враждебное французскому обществу. Новая система лицензирования имамов потребует от всех проповедников подписания этой хартии.

Согласно пресс-релизу CFCM, в этой хартии, содержание которой пока не обнародовалось, в частности, указано, что "принцип равенства перед законом обязывает любого гражданина, включая мусульманина Франции, регистрировать свой опыт в рамках законов Республики, что гарантирует единство и сплоченность нашей страны".

Этот текст на 7-8 страницах также подтверждает "принцип равного человеческого достоинства, из которого следует равенство женщин и мужчин, свобода совести и вероисповедания, приверженность разуму и свободе воли, отказ от всех форм дискриминации и ненависти к другим".

Макрон усилил давление на представителей мусульман после убийства Самуэля Пати в середине октября прошлого года и нападения на священника в базилике Ниццы через две недели.

Он также объявил о широкомасштабном законопроекте, направленном на предотвращение радикализации. Он включает такие меры, как ограничение на домашнее обучение и более суровые наказания для тех, кто запугивает чиновников по религиозным мотивам.

Согласно закону, каждому ребенку будет присвоен идентификационный номер, который будет использоваться для обеспечения посещения школы. Родителям, которые нарушили закон, грозит до шести месяцев тюремного заключения и крупные штрафы.

Законопроект также объявляет преступлением разглашение личной информации человека таким образом, чтобы ее могли обнаружить люди, которые хотят причинить ему вред. Законопроект будет обсуждаться в кабинете министров 9 декабря.

Во Франции государственный секуляризм занимает центральное место в национальной идентичности страны. Свобода выражения мнения в школах и других общественных местах является его частью, и ограничения ее для защиты чувств определенной религии рассматривается как подрыв национального единства.

Во Франции - наибольшее мусульманское население среди стран Западной Европы.