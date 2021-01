Країни Балтії закликали Борреля відкласти візит до Москви, якщо Навального не відпустять

Країни Балтії - Латвія, Литва та Естонія - закликали главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля посилити тиск на Росію у зв’язку з арештом опозиціонера Алєксєя Навального після повернення в країну, та відкласти запланований візит до Москви, якщо його не відпустять.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільному листі до Високого представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки заявили глави МЗС Едгарс Рінкевичс (Латвія), Габріелюс Ландсбергіс (Литва) та Урмас Рейнсалу (Естонія).

"Ми вважаємо за необхідне вдатися до додаткових рішучих дипломатичних заходів для посилення тиску на офіційну владу Росії, що сприяло би звільненню пана Навального", - пишуть вони.

