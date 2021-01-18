Країни Балтії закликали Борреля відкласти візит до Москви, якщо Навального не відпустять

Країни Балтії - Латвія, Литва та Естонія - закликали главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля посилити тиск на Росію у зв’язку з арештом опозиціонера Алєксєя Навального після повернення в країну, та відкласти запланований візит до Москви, якщо його не відпустять.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільному листі до Високого представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки заявили глави МЗС Едгарс Рінкевичс (Латвія), Габріелюс Ландсбергіс (Литва) та Урмас Рейнсалу (Естонія).

"Ми вважаємо за необхідне вдатися до додаткових рішучих дипломатичних заходів для посилення тиску на офіційну владу Росії, що сприяло би звільненню пана Навального", - пишуть вони.

Joint letter of the Baltic Foreign Ministers to the EU High Representative for Foreign and Security Policy @JosepBorrellF regarding detention and arrest of the leader of Russian opposition leader Alexei @navalny pic.twitter.com/FOkPWkjmnJ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 18, 2021

Міністри пропонують обговорити це питанн та можливість запровадження подальших обмежень на зустрічі глав МЗС країн ЄС, що запланована наступного тижня.

"Якщо влада РФ продовжить порушувати право пана Навального на свободу та безпеку, пропонуємо Вам відтермінувати візит до Москви, запланований на початку лютого", - додають вони.

Раніше 17 січня, одразу після затримння опозиціонера, глава МЗС Литви країни Балтії закликали ЄС розглянути можливість введення нових санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.

17 січня ввечері російського опозиціонера Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Алексєя Навального та вимагають звільнити опозиціонера.