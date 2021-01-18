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У Британії кількість госпіталізованих коронахворих досягла нового максимуму за час епідемії

Понеділок, 18 січня 2021, 19:36

У Британії кількість госпіталізованих хворих на коронавірус досягла найвищих показників за час епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявив міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.

На цей час у лікарнях перебувають близько 37 400 осіб. 

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За його словами, кожні 30 секунд у лікарні країни потрапляє новий хворий. 

За останню добу у Британії зареєстрували 37 435 нових заражень, померли ще 599 хворих.

Водночас, повідомив він, кількість вакцинованих від коронавірусу вже перевищила 4 мільйони. Метт Хенкок наголосив, що "кожне щеплення має значення" і це шлях до завершення пандемії. 

Як вже повідомлялося, від сьогодні в Англії відкрилися ще 10 великих центрів вакцинації і запрошення на щеплення почали надходити 3-4 пріоритетним групам - особам віком від 70 років і молодшим літнім людям, які входять до груп ризику за наявністю хронічних захворювань.

Уряд ставить за мету до вересня надати можливість вакцинуватися усьому дорослому населенню. 

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Велика Британія Коронавірус
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