ЄС скасує заборону на експлуатацію літаків Boeing 737 Max 

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволить літака Boeing 737 Max відновити польоти в Європі наступного тижня, після майже двох років оглядів після того, як дана модель зазнала двох катастроф.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Патрік Кі, виконавчий директор EASA заявив, що літакам буде дозволено літати до тих пір, поки вони будуть відповідати умовам, визначеним агентством, і що пілоти проходитимуть відповідну підготовку.

Використання літаків Boeing 737 Max було припинене в березні 2019 року після катастрофи рейсу Lion Air поблизу Джакарти 29 жовтня 2018 року та рейсу Ethiopian Airlines 10 березня 2019 року, в результаті чого загинуло 346 людей. Слідчі встановили, що причиною катастроф стала несправна комп'ютерна система, яка опустила ніс літака вниз у польоті і це не могли відкоригувати пілоти.

Зміни, санкціоновані EASA, включають переатестацію системи управління польотом літака, яка називається Система збільшення маневрених характеристик, або MCAS, котра не була частиною попередніх 737 моделей.

Минулого місяця 737 Max повернувся в небо в США після того, як Федеральна авіаційна адміністрація схвалила зміни, внесені Boeing в автоматизовану систему управління польотом.

Бразилія також дозволила відновити польоти, а на початку цього тижня експлуатацію літаків дозволили і в Канаді.