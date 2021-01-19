У Данії оштрафували 17 "моржів" через зібрання на озері для купання

Поліція Данії звинуватила у порушенні обмежень на публічні зібрання 17 осіб, які зібралися на озері для зимового купання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Про зимових купальщиків повідомив в поліцію один з місцевих жителів. Поліція виявила купальщиків на озері Хіммельсен і попросила їх покинути місце зборів.

"Навіть з патрульної машини ми могли бачити, що зібралося дуже багато людей, і була зроблена фотографія, щоб задокументувати це", - сказав заступник інспектора поліції Центральної і Західної Зеландії Майкл Сехестед.

Їм будуть виписані штрафи у розмірі 2500 норвезьких крон (близько 240 євро) за порушення обмежень.

Зимове купання - популярна розвага в Данії, Швеції і Норвегії. Після купання в крижаній воді люди зазвичай відправляються в сауну, щоб зігрітися.

Як повідомлялося, Данія - одна з лідерів у ЄС за темпами вакцинації від коронавірусу: щеплення отримали вже 2% населення.