В Дании оштрафовали 17 "моржей" из-за собрания на озере для купания

Полиция Дании обвинила в нарушении ограничений на публичные собрания 17 человек, которые собрались на озере для зимнего купания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

О зимних купальщиках сообщил в полицию один из местных жителей. Полиция обнаружила купальщиков на озере Химмельсен и попросила их покинуть место собрания.

"Даже с патрульной машины мы могли видеть, что собралось очень много людей, и была сделана фотография, чтобы задокументировать это", - сказал заместитель инспектора полиции Центральной и Западной Зеландии Майкл Сехестед.

Им будут выписаны штрафы в размере 2500 норвежских крон (около 240 евро) за нарушение ограничений.

Зимнее купание - популярное развлечение в Дании, Швеции и Норвегии. После купания в ледяной воде люди обычно отправляются в сауну, чтобы согреться.

Как сообщалось, Дания - одна из лидеров в ЕС по темпам вакцинации от коронавируса: прививки получили уже 2% населения.