"Єдиним фронтом": Єврокомісія закликала країни-члени прискорити вакцинацію

Єврокомісія закликала країни-члени ЄС прискорити вакцинацію від коронавірусу, щоб спробувати одночасно досягнути визначених цілей.

Як пише "Європейська правда", про це 19 січня оголосили віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас та єврокомісарка Стелла Кіріакідес.

До травня 2021 року країни мають провакцинувати щонайменш 80% медиків та працівників сфери піклування, а також осіб старших 89 років. До літа 2021 року мають бути провакциновані щонайменш 70% дорослого населення, зазначив Маргаритіс Схінас.

"У міру того як більше людей отримують щеплення, важливим питанням стає взаємне визнання вакцинації. Сертифікат про вакцинацію дозволятиме побачити історію вакцинації кожної людини і забезпечити належний медичний нагляд. Спільний підхід ЄС із надійними сертифікатами дозволить людям використати їх в інших країнах-членах та відкриє двері для інших цілей - щоб послаблювати обмеження", - зазначив Маргаритіс Схінас.

За його словами, Єврокомісія планує погодити з країнами-членами підхід щодо довідок про вакцинацію до кінця січня.

По-друге, країн-членів закликають оновити стратегії тестування - з огляду на появи нових штамів коронавірусу, та розширити кількість розшифровок геному вірусу з позитивних тестів - на щонайменш 5%, а краще 10% позитивних результатів. Зараз багато країн здійснюють розшифровку геному для менше 1% позитивних тестів.

"Якщо не робити тестів і розшифровок, ми будемо сліпі", - наголосила єврокомісар Стелла Кіріакідес. Вона зазначила, що ЄС готовий через свої механізми виділити кошти для закупівлі такого обладнання.

Комісія також закликає країни надалі підтримувати заходи безпеки - вимогу про дистанцію, обмеження контактів та відсеження контактів підтверджених хворих.

Європосадовці додали, що загальні заборони на поїздки невиправдані і суттєво ускладнюють життя людей, та закликали країни дотримуватися пропорційного, скоординованого та недискримінаційного підходу. Водночас, від несуттєвих поїздок рекомендують утриматися до покращення епідеміологічної ситуації.

Координацію підходів щодо вакцинації мають обговорювати на відеоконференції лідерів ЄС у четвер 21 січня.