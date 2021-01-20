"Единым фронтом": Еврокомиссия призвала страны-члены ускорить вакцинацию

Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС ускорить вакцинацию от коронавируса, чтобы попытаться одновременно достичь определенных целей.

Как пишет "Европейская правда", об этом 19 января объявили вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас и еврокомиссар Стелла Кириакидес.

К маю 2021 страны должны провакцинировать минимум 80% медиков и работников сферы опеки, а также лиц старше 89 лет. К лету 2021 должны быть провакцинированы минимум 70% взрослого населения.

"По мере того как больше людей получают прививки, важным вопросом становится взаимное признание вакцинации. Сертификат о вакцинации позволит увидеть историю вакцинации каждого человека и обеспечить надлежащий медицинский контроль. Общий подход ЕС с надежными сертификатами позволит людям использовать их в других странах-членах и откроет двери для других целей - чтобы ослаблять ограничения ", - отметил Маргаритис Схинас.

По его словам, Еврокомиссия планирует согласовать со странами-членами подход к справкам о вакцинации до конца января.

Во-вторых, страны призывают обновить стратегии тестирования - учитывая появление новых штаммов коронавируса, и расширить количество расшифровок генома вируса с положительных тестов - на минимум 5%, а лучше 10% положительных результатов.

Сейчас многие страны осуществляют расшифровку генома для менее 1% положительных тестов.

"Если не делать тестов и расшифровок, мы будем слепы", - подчеркнула еврокомиссар Стелла Кириакидес. Она отметила, что ЕС готов через свои механизмы выделить средства для закупки такого оборудования.

Комиссия также призывает страны в дальнейшем поддерживать меры безопасности - требования о дистанции, ограничение контактов и отслеживать контакты подтвержденных больных.

Еврочиновники добавили, что общие запреты на поездки неоправданы и существенно осложняют жизнь людей, и призвали страны соблюдать пропорциональный, скоординированный и недискриминационный подход в этом вопросе. В то же время, от несущественных поездок рекомендуют воздержаться до улучшения эпидемиологической ситуации.

Координацию подходов по вакцинации должны обсуждать на видеоконференции лидеров ЕС в четверг 21 января.