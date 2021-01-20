Родичі і навіть мер: в Австрії розслідують повідомлення про вакцинацію поза чергою

В Австрії починають розслідування повідомлень про спроби "проскочити поза чергою" на вакцинацію від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Local.

Згідно з програмою вакцинації, першими вакцину мають отримати мешканці та персонал будинків для літніх людей. При цьому, є нарікання, що процес рухається надто повільно.

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Згідно з повідомленнями, у низці будинків для літніх людей по всій території країни були випадки щеплення осіб, які не входили до пріоритетної групи - родичів персоналу, місцевих політиків та представників місцевої влади. Загальну кількість таких ймовірних випадків не називають.

Прокуратура землі Каринтія заявила, що розслідує щонайменш один інцидент - керівництво будинку для літніх людей підозрюють у тому, що вони замовили більше доз вакцини, ніж реально потребували, щоб поза чергою запропонувати їх зацікавленим людям в обмін на винагороду.

Лікарка будинку для літніх людей з міста Фельдкірх, що у західній землі Форарльберг, заявила місцевому виданню Vorarlberger Nachrichten, що відмовилася вакцинувати мера Вольфгарга Матта. За її словами, йому все одно вдалося провакцинуватися поза чергою, хоча були люди, які потребували цього більше.

Мер усі звинувачення заперечив та заявив, що ніхто не чекає у черзі на отримання надлишкових доз.

В цілому вже низка мерів заявляли право на пріоритетне отримання вакцини, аргументуючи це тим, що вони виконують важливі суспільні обов’язки та нерідко мають додаткові проблеми зі здоров’ям, які у разі зараження загрожують ускладненнями.

У Відні 13 надлишкових доз вакцини нібито дісталися поза чергою монахам та священнику з місцевої церкви, а також одному інтерну закладу та родичам персоналу.

За інструкцією міністерства охорони здоров’я, надлишкові дози - якщо людина, для якої її замовляли, захворіла і не може вакцинуватися - мають бути запропоновані найстаршим місцевим мешканцям віком від 80 років.

Нагадаємо, Австрія ще на два тижні продовжила локдаун, остерігаючись поширення нового штаму коронавірусу. Обмеження триватимуть щонайменш до 8 лютого.