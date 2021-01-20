Родственники и даже мэр: в Австрии расследуют сообщения о вакцинации вне очереди

В Австрии начинают расследование сообщений о попытках "проскочить вне очереди" на вакцинацию от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Local.

Согласно программе вакцинации, первыми вакцину должны получить жители и персонал домов престарелых. При этом есть нарекания, что процесс движется слишком медленно.

Читайте также Вакцинация вне очереди: двух должностных лиц варшавского университета уволили

Согласно сообщениям, в ряде домов престарелых по всей территории страны были случаи прививки лиц, не входивших в приоритетную группу - родственников персонала, местных политиков и представителей власти. Общее количество таких возможных случаев не называют.

Прокуратура земли Каринтия заявила, что расследует как минимум один инцидент - руководство дома престарелых подозревают в том, что они заказали больше доз вакцины, чем реально нуждались, чтобы вне очереди предложить их заинтересованным людям в обмен на вознаграждение.

Врач дома престарелых из города Фельдкирх, что в западной земли Форарльберг, заявила местному изданию Vorarlberger Nachrichten, что отказалась вакцинировать мэра Вольфгарга Матта. По ее словам, ему все равно удалось вакцинироваться вне очереди, хотя были люди, которые нуждались в этом больше.

Мэр все обвинения отрицает и заявил, что никто не ждет в очереди на получение избыточных доз.

В целом уже ряд мэров заявляли право на приоритетное получение вакцины, аргументируя это тем, что они выполняют важные общественные обязанности и нередко имеют дополнительные проблемы со здоровьем, которые в случае заражения грозят осложнениями.

В Вене 13 избыточных доз вакцины якобы достались вне очереди монахам и священнику из местной церкви, а также одному интерну заведения и родственникам персонала.

По инструкции министерства здравоохранения, избыточные дозы - если человек, для которого их заказывали, заболел и не может вакцинироваться - должны быть предложены местным жителям в возрасте от 80 лет.

Напомним, Австрия еще на две недели продлила локдаун, опасаясь распространения нового штамма коронавируса. Ограничения продлятся как минимум до 8 февраля.