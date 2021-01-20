Парламент Чорногорії здолав президентське вето, прийнявши закон про церковне майно

Скупщина (парламент) Чорногорії повторно проголосував зміни у закон про віросповідання та правовий статус релігійних громад.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CDM, законопроект було прийнято мінімальною більшістю – 41 голосом при відсутності депутатів з опозиції.

Тому голосування відбулося без попереднього обговорення.

Законопроект скасовує дію змін у Закон про свободу віросповідання, прийнятий позаминулого року попереднім складом чорногорського парламенту. Згідно цим нормам, Сербська православна церква могла бути позбавлена права власності на храми та монастирі, які на момент входження Чорногорії до складу Сербії у 1918 році знаходилися у державній власності і на які у СПЦ немає документів, що підтверджують право власності.

Ця ініціатива викликала масові протест вірних СПЦ, активну участь в яких приймали як церковні ієрархи, тк і члени нинішнього уряду.

Після парламентських виборів та формування нового уряду, коаліція 29 грудня вперше спробувала скасувати цю норму. Втім тоді цей закон було заветовано президентом Міло Джукановичем через сумніви в наявності кворуму під час проведення парламентської сесії 28-29 грудня – один із депутатів голосував віддалено.

Тоді голосування супроводжувалося масовими протестами опозиції, які вимагали збереження цих норм.

Повторне голосування також супроводжувався мітингом, проте набагато меншим – протестувати проти змін у закон про віросповідання прийшли представники патріотичних організацій з прапорами Чорногорії, ЄС та НАТО.

Детальніше про ситуацію у Чорногорії можна почитати у статті "Проти НАТО та санкцій: чи загрожує Чорногорії розворот до Росії"