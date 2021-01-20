Парламент Черногории преодолел президентское вето, приняв закон о церковном имуществе

Скупщина (парламент) Черногории повторно проголосовал изменения в закон о вероисповедании и правовой статус религиозных общин.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CDM, законопроект был принят минимальным большинством - 41 голосом при отсутствии депутатов из оппозиции.

Поэтому голосование прошло без предварительного обсуждения.

Законопроект отменяет действие изменений в Закон о свободе вероисповедания, принятый в позапрошлом году предыдущим составом черногорского парламента.

Согласно этим нормам, Сербская православная церковь могла быть лишена права собственности на храмы и монастыри, которые на момент вхождения Черногории в состав Сербии в 1918 году находились в государственной собственности и на которые в СПЦ нет документов, подтверждающих право собственности.

Эта инициатива вызвала массовые протест верных СПЦ, активное участие в которых принимали как церковные иерархи, тк и члены нынешнего правительства.

После парламентских выборов и формирования нового правительства, коалиция 29 декабря впервые попыталась отменить эту норму. Впрочем, тогда этот закон был ветирован президентом Мило Джукановичем из-за сомнений в наличии кворума при проведении парламентской сессии 28-29 декабря - один из депутатов голосовал удаленно.

Тогда голосования сопровождалось массовыми протестами оппозиции, требовавших сохранения этих норм. Повторное голосование также сопровождался митингом, однако гораздо меньше - протестовать против изменений в закон о вероисповедании пришли представители патриотических организаций с флагами Черногории, ЕС и НАТО.

Подробнее о ситуации в Черногории можно почитать в статье "Против НАТО и санкций: грозит Черногории разворот к России"