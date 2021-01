Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE

Рівно опівдні за вашингтонським часом (о 19:00 за Києвом) Сполучені Штати отримають нового президента.

Передача повноважень розписана з точністю до секунди – але "традиційною" цьогорічну церемонію не назвати. Уперше з 1869 року та удруге за всю історію США чинний президент Трамп відмовився бути присутнім на інавгурації свого наступника. Через це довелося продумувати дуже нестандартні кроки – наприклад те, як новий президент отримає "ядерну валізу". Рівно опівдні будуть деактивовані коди управління ядерним арсеналом для Трампа і одночасно – активовані коди для Байдена.

Як відомо, Трамп досі не визнав свою поразку на виборах, і так само вважає чимало його прибічників. 6 січня це призвело до штурму Капітолію протрампівськими демонстрантами. Через це нинішня церемонія відбувається на тлі безпрецедентних заходів безпеки. У Вашингтоні чергують 21 000 нацгвардійців, багато з яких озброєні. А 12 військовослужбовців відсторонили від участі в цих заходах через їхні зв’язки з радикалами або висловлювання у соцмережах.

"Європейська правда" слідкує за тим, як проходитиме набрання повноважень 46-м президентом Сполучених Штатів. Про те, чи вдасться організаторам церемонії уникнути несподіванок, як реагуватиме світ (і Дональд Трамп зокрема) та що ухвалить Байден, ставши президентом – читайте в нашій онлайн-трансляції.

20 січня 2021 року

17:44 Посол України в США Володимир Єльченко опублікував у Twitter запрошення на інавгурацію Джо Байдена, а також правила етикету під час церемонії.

17:36 Обрані президент і віцепрезидентка США прибули до Капітолію, де через півтори години складуть присягу. Туди також прибув і чинний віцепрезидент Майк Пенс. Як вже повідомлялося, Дональда Трампа на церемонії не буде.

17:31 Будівлю Верховного суду США евакуювали після повідомлення про бомбу. Будівля розташована через дорогу від Капітолію, де новообраний президент Джо Байден опівдні складатиме присягу.

17:11 Шведська кліматична активістка Грета Тунберг саркастично прокоментувала останній день Дональда Трампа у Білому Домі.

"Він здається дуже щасливим старим, якого чекає світле і прекрасне майбутнє. Так приємно бачити!", - написала Тунберг в Twitter. У 2019 році Трамп назвав її "дуже щасливою молодою дівчиною" після її жорсткої заяви щодо недостатніх дій щодо зміни клімату під час саміту ООН.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9