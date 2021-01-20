Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE

Рівно опівдні за вашингтонським часом (о 19:00 за Києвом) Сполучені Штати отримають нового президента.

Передача повноважень розписана з точністю до секунди – але "традиційною" цьогорічну церемонію не назвати. Уперше з 1869 року та удруге за всю історію США чинний президент Трамп відмовився бути присутнім на інавгурації свого наступника. Через це довелося продумувати дуже нестандартні кроки – наприклад те, як новий президент отримає "ядерну валізу". Рівно опівдні будуть деактивовані коди управління ядерним арсеналом для Трампа і одночасно – активовані коди для Байдена.

Як відомо, Трамп досі не визнав свою поразку на виборах, і так само вважає чимало його прибічників. 6 січня це призвело до штурму Капітолію протрампівськими демонстрантами. Через це нинішня церемонія відбувається на тлі безпрецедентних заходів безпеки. У Вашингтоні чергують 21 000 нацгвардійців, багато з яких озброєні. А 12 військовослужбовців відсторонили від участі в цих заходах через їхні зв’язки з радикалами або висловлювання у соцмережах.

"Європейська правда" слідкує за тим, як проходитиме набрання повноважень 46-м президентом Сполучених Штатів. Про те, чи вдасться організаторам церемонії уникнути несподіванок, як реагуватиме світ (і Дональд Трамп зокрема) та що ухвалить Байден, ставши президентом – читайте в нашій онлайн-трансляції.

20 січня 2021 року

17:44 Посол України в США Володимир Єльченко опублікував у Twitter запрошення на інавгурацію Джо Байдена, а також правила етикету під час церемонії.

17:36 Обрані президент і віцепрезидентка США прибули до Капітолію, де через півтори години складуть присягу. Туди також прибув і чинний віцепрезидент Майк Пенс. Як вже повідомлялося, Дональда Трампа на церемонії не буде.

17:31 Будівлю Верховного суду США евакуювали після повідомлення про бомбу. Будівля розташована через дорогу від Капітолію, де новообраний президент Джо Байден опівдні складатиме присягу.

17:11 Шведська кліматична активістка Грета Тунберг саркастично прокоментувала останній день Дональда Трампа у Білому Домі.

"Він здається дуже щасливим старим, якого чекає світле і прекрасне майбутнє. Так приємно бачити!", - написала Тунберг в Twitter. У 2019 році Трамп назвав її "дуже щасливою молодою дівчиною" після її жорсткої заяви щодо недостатніх дій щодо зміни клімату під час саміту ООН.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

17.00 "Це твій час" - написав у Twitter 44-й президент Барак Обама майбутньому главі держави.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

16:35 Від України на інавгурації буде наш посол Володимир Єльченко. Іноземних представників везуть до місця проведення церемонії централізовано, автобусом, від Державного департаменту. Нагадаємо, на інавгурацію президентів США не запрошують іноземних лідерів, інші держави представляють їхні посли у Вашингтоні.

Ось фото посла Єльченка у автобусі під Держдепом.

twitter Володимира Єльченка

16:31 Президент Трамп залишив записку для свого наступника, але її зміст поки невідомий. Однією з сучасних традицій Дня інавгурації президентів, які залишають посаду, є написання своїм наступникам листа з найкращими побажаннями та порадами. Зазвичай листа залишають на столі "Резолют", щоб новий президент прочитав його, коли вперше зайде в Овальний кабінет.

16:28 "Це – новий день для Америки", – написав у Twitter Джо Байден, який невдовзі складатиме присягу президента США.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

16.01 Трамп не згадав Байдена у своїй фінальній промові на авіабазі "Ендрюс".

15:58 Джо Байден перед інавгурацією відвідує церковну службу в кафедральному соборі Святого Матвія у Вашингтоні. Він буде лише другим президентом-католиком в історії США.

15:49 У прощальній промові на авіабазі "Ендрюс" Трамп у колі прихильників сказав, що люди "не уявляють, наскільки важко" працювала його сім'я протягом чотирьох років перебування на цій посаді.

"Те, що ми зробили, вражає будь-які стандарти", – сказав він, запросивши також до слова першу леді.

"Бути вашою першою леді було честю. Нехай Бог благословить вас усіх, благословить ваші сім'ї і благословить цю прекрасну націю", – сказала Меланія Трамп.

15:38 У короткому зверненні до журналістів президент Трамп сказав: "У нас були дивовижні чотири роки, і ми зробили багато чого. Ми любимо американський народ, і це було щось дуже особливе".

15:16 Трамп вже давно заявив, що не буде присутній на інавгурації нового президента. Цим він порушив багаторічну традицію. Останнім президентом США, який пропустив інавгурацію свого наступника, був Ендрю Джонсон, якому теж оголошували імпічмент і який відбув один термін відразу після вбивства Авраама Лінкольна.

15:14 Президент Дональд Трамп щойно вийшов з Білого дому. Він прямує до авіабази Ендрюс, де очікується коротка церемонія прощання перед останнім президентським рейсом до Палм-Біч.

15:02 Байден в перший день перебування на посаді поверне США до Паризької кліматичної угоди – глобального пакту про скорочення викидів вуглецю, з якого США вийшли за Трампа. Він також скасує суперечливу заборону на поїздки до країн з переважно мусульманською більшістю.

14:48 Вже стало відомо, що Байден своїм першим указом оголосить про старт в країні програми з носіння масок протягом 100 днів для стримування поширення коронавірусу.

14:36 На тлі суворих заходів безпеки 12 військових Національної гвардії відсторонили від участі в інавгурації після службової перевірки щодо них. Підставою для відсторонення стали їхні зв’язки з крайніми правими угрупованнями або радикальні висловлювання у соцмережах.

14:24 На Національній алеї у Вашингтоні, де розміщені Капітолій та найбільш визначні пам’ятки США, кілька днів тому встановили 200 тисяч прапорів, що символізуватимуть американців, які не зможуть бути присутні на інавгурації.

14:11 Церемонія інавгурації розпочнеться о 10:30 (17:30 за Києвом). Зазвичай церемонію відвідують сотні тисяч людей, але цього разу там буде лише трохи більше 1 тисяч осіб через триваючу пандемію коронавірусу.

14:01 Інавгурація Байдена через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки не буде схожа на жодну попередню церемонію в американській історії. Історики вказують на інавгурацію Авраама Лінкольна під час Громадянської війни і на присягу Франкліна Рузвельта під час Великої депресії як останні приклади інавгурації на тлі такого рівня розбіжностей і невизначеності.