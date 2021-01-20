Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байдена привів до присяги голова Верховного суду Джон Робертс. Перед цим була виголошена молитва, а відома співачка Леді Гага виконала державний гімн США.

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Байден виголошує свою інавгураційну промову, яка, як очікується, триватиме близько 20 хвилин.

Дональд Трамп не був присутній на церемонії. Він вже залишив Білий дім і попрямував до резиденції у Флориді. Замість нього присутній віцепрезидент Майк Пенс.

Через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки церемонія не була схожа на жодну попередню в американській історії.

Понад 25 000 військовослужбовців Національної гвардії перебувають у Вашингтоні, щоб забезпечити безпеку інавгурації, і столиця фактично заблокована. Заходи були посилені через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа 6 січня.

Команда Байдена закликала людей залишатися вдома, і 200 000 квитків, які зазвичай продаються на інавгурацію, скоротили до 1000 лише для членів Конгресу, колишніх президентів і високопосадовців.

На Національній алеї у Вашингтоні, де розміщені Капітолій та найбільш визначні пам’ятки США, кілька днів тому встановили 200 тисяч прапорів, що символізуватимуть американців, які не зможуть бути присутні на інавгурації.

Церемонія завершиться опівдні (19:00 за Києвом). Команда Байдена вже підготувала низку указів, яке новий президент підпише в перший день на посаді.

За всіма подіями навколо церемонії слідкуйте у нашій трансляції - Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE