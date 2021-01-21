Французьким гірськолижним курортам не дозволять відкритися принаймні ще місяць

Підйомникам французьких гірськолижних курортів не дозволять відкритися 1 лютого, як на те сподівався бізнес, та можливо навіть до кінця лютого.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

"Відкриття у середині лютого чи наприкінці лютого виглядає дуже малоймовірним. Виглядає так, що епідеміологічна ситуація поки незмінна, тому засоби стримування вірусу залишаються необхідними більше, ніж будь-коли", - заявив держсекретар з питань туризму Жан-Батіст Лемуен після відеоконференції з представниками гірськолижної галузі.

Президент асоціації "Гірськолижні зони Франції" Александр Молен заявив, що це рішення навіює "повну безнадію" і він вже не вірить у те, що в цьому сезоні курорти зможуть попрацювати.

Керівник Sata Group, компанії, що управляє кількома курортами в Альпах, скаржиться, що величезна кількість людей втратили можливість заробити гроші у "гарячий сезон", та що уряд, схоже, налаштований взагалі не дозволити курортам працювати аж до кінця зими.

"Наслідки будуть катастрофічними для всієї екосистеми (галузі)... Це відобразиться на робочих місцях і доходах працівників курортів, готельєрів, торговців… Ми не розуміємо цих заходів - якщо подорожі дозволені, якщо можна пересуватися по країні, то чому гірськолижні курорти дискриміновані", - каже директор ще однієї компанії, Compagnie des Alpes.

Президент регіону Овернь-Рона-Альпи Лорен Вонк’є зі свого боку заявив, що готуватиме спеціальний план підтримки для гірськолижної галузі та очікує підтримки від уряду, щоб врятувати робочі місця.

У сусідніх країнах, зокрема, Швейцарії та Австрії, лижні курорти відкрилися з низкою обмежень - але зіткнулися з труднощами.

Так, деякі австрійські курорти вимушені були обмежити в'їзд або взагалі припинити роботу через великий наплив туристів, а на люксовому курорті Санкт-Моріц у Швейцарії закрили на карантин два готелі та гірськолижні школи через спалах "британського" варіанту коронавірусу.