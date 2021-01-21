Французским горнолыжным курортам не позволят открыться по крайней мере еще месяц

Подъемникам французских горнолыжных курортов не позволят открыться 1 февраля, как на то надеялся бизнес, и возможно даже до конца февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

"Открытие в середине февраля или в конце февраля выглядит очень маловероятным. Похоже, что эпидемиологическая ситуация пока неизменна, поэтому средства сдерживания вируса остаются необходимыми больше, чем когда-либо", - заявил госсекретарь по вопросам туризма Жан-Батист Лемуен после видеоконференции с представителями горнолыжной отрасли.

Президент ассоциации "Горнолыжные зоны Франции" Александр Молен заявил, что это решение навевает "полную безнадежность" и он уже не верит в то, что в этом сезоне курорты смогут поработать.

Руководитель Sata Group, управляющей несколькими курортами в Альпах, жалуется, что огромное количество людей потеряли возможность заработать деньги в "горячий сезон" и что правительство, похоже, настроено вообще не позволить курортам работать до конца зимы.

"Последствия будут катастрофическими для всей экосистемы (отрасли) ... Это отразится на рабочих местах и ​​доходах работников курортов, отельеров, торговцев ... Мы не понимаем этих мероприятий - если путешествия разрешены, если можно передвигаться по стране, то почему горнолыжные курорты дискриминированы", - говорит директор еще одной компании, Compagnie des Alpes.

Президент региона Овернь-Рона-Альпы Лорен Вонкье со своей стороны заявил, что будет готовить специальный план поддержки для горнолыжной отрасли и ожидает поддержки от правительства, чтобы спасти рабочие места.

В соседних странах, в частности, Швейцарии и Австрии, лыжные курорты открылись с рядом ограничений - но столкнулись с трудностями.

Так, некоторые австрийские курорты вынуждены были ограничить въезд или вообще прекратить работу из-за большого наплыва туристов, а на люксовом курорте Санкт-Мориц в Швейцарии закрыли на карантин две гостиницы и горнолыжные школы из-за вспышки "британского" варианта коронавируса.